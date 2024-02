Le PLR La Chaux-de-Fonds vise la continuité

Le PLR de La Chaux-de-Fonds reste humble en vue des élections au Conseil communal du 21 avril. Réunie mardi en assemblée, la première force politique de droite de la Métropole horlogère a présenté quatre candidats pour les cinq sièges de l’exécutif communaux. Le sortant Jean-Daniel Jeanneret est accompagné de la députée au Grand Conseil et conseillère générale Sarah Curty, du conseiller général Frédéric Vaucher et l’entrepreneur Zachary Mores.

Avec ses candidatures, le PLR de La Chaux-de-Fonds entend sécuriser son siège et clairement « positionner le parti en défendant un cadre socialement et économiquement fort ». Le programme politique se peaufine et sera dévoilé ces prochaines semaines. /comm-dpi