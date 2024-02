Alix de Micheli : « On commence à redescendre »

Un combat mental

Battu trois sets à un la semaine dernière en Serbie, le NUC a livré une prestation folle devant les plus de 1600 spectateurs présents à la Riveraine. Toutefois, Sarah Trösch et ses coéquipières ont connu un passage à vide important qui leur a fait perdre la deuxième manche. Sans conséquence pour autant, tant le NUC a semblé indestructible sur le plan mental face à son adversaire. « C’est un match qui s’est gagné au mental. Techniquement les deux équipes se valaient. La différence, c’est qu’on a réussi à mobiliser toutes nos ressources mentales pour les dominer », analyse Alix de Micheli.







Des rêves de finale

En demi-finales, le NUC se mesurera aux Polonaises de Grot Budowlani Lodz. Le match aller se déroulera en Pologne entre le mardi 20 février et le jeudi 22 février. La rencontre retour est programmée à La Riveraine entre le 27 et 29 février. Et forcément du côté neuchâtelois, on ne veut pas s’arrêter de rêver. « On y croit toutes. Après, on ne connait pas encore trop l’autre équipe donc on ne peut pas juger de son niveau. On a toutefois démontré qu’on peut faire des exploits », martèle Alix de Micheli. /dpi