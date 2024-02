Un pas de plus pour le Centre d’entretien routier de Boudry

On y voit plus clair au Centre d’entretien routier de Boudry. Le résultat du concours d’architecture lancé l’été dernier pour assainir et agrandir le site a été communiqué mardi après-midi. Le jury a choisi le projet « Little Marcel » comme lauréat. Ce dernier a « convaincu par ses multiples qualités, notamment fonctionnelles et en matière de développement durable », souligne un communiqué de l’État de Neuchâtel.

Tout regrouper sous un seul toit

Les installations dédiées à l’entretien des routes cantonales de l’ouest du Littoral neuchâtelois sont « vétustes » et ne « répondent plus aux normes actuelles ». L’extension du Centre doit permettre de « regrouper sur un seul site des infrastructures d’entretien des routes du littoral ouest », explique le texte.

Un projet « économe »

Le projet retenu, nommé « Little Marcel », prévoit que « la halle actuelle soit agrandie au nord avec une extension et un niveau supplémentaire qui seront tous deux affectés à la zone administrative et au personnel du site. Le projet prévoit l’ajout de deux nouveaux bâtiments réalisés à l’aide de structures en bois qui complèteront l’ensemble et permettront l’aménagement d’une place intérieure. /comm-gjo