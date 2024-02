Yannick Boillod tourne la page Imbewu

Des souvenirs pleins la tête

Yannick Boillod ne tourne pas le dos à Imbewu et explique qu’il « va continuer à soutenir l’association et sera à disposition du comité pour faire des séances de terrain ». En 17 ans, le Neuchâtelois a eu le temps de superviser et de prendre part à plusieurs projets mis sur pied par Imbewu. Mais il y en a un qui le marque encore particulièrement : « on a mené un projet à Pretoria en Afrique du Sud, que j’ai dirigé pendant 10 ans. On l’a créée de A à Z et aujourd’hui encore il continue », se remémore Yannick Boillod.





Un nouveau projet

Dimanche, Imbewu a également présenté son nouveau projet : un jardin urbain au cœur du Township de Port Elizabeth en Afrique dans Sud. « Les habitants ont un terrain et essaient d’en faire un jardin. L’idée, c’est d’avoir un jardin où des jeunes en réinsertion puissent venir travailler. Ce jardin aura aussi une visée pédagogique avec la présence d’école », raconte Yannick Boillod. /dpi