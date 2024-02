Ludesco étend ses jeux dans toute la ville

Les dés sont jetés, le programme de Ludesco a été révélé lundi. La 15e édition du festival de jeux et d’expériences ludiques aura lieu du 15 au 17 mars à La Chaux-de-Fond. Cette année, la manifestation s'agrandit, avec une dizaine de nouveaux lieux, 1800 jeux de plateau et plus de 80 animations pendant 55 heures d'affilée. Avec 7'500 visiteurs l’an passé, le but est de donner plus d’espace aux joueurs. « Nous avons déplacé des activités afin de garantir plus de tables de jeux », explique Noémie Pfiffner, co-présidente de Ludesco. Seront notamment investis des lieux faisant partie du patrimoine de la ville de La Chaux-de-Fonds, tels que l’Appartement Spillmann ou la Villa Fallet.