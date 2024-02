La Fête des Vendanges sous le thème de « Blanche fête et les 7 grains »

La 97 e édition de la Fête des Vendanges sera placée sous le signe de « Blanche fête et les 7 grains », annonce lundi par communiqué le comité d’organisation. Ce dernier précise avoir porté son choix sur ce jeu de mot tiré du dessin animé bien connu pour l’association du blanc « à diverses fêtes traditionnelles et évènements de la vie, il symbolise de nombreuses notions et est indissociable de certains des plus grands monuments et lieux historiques ».

Ce thème offre « une large marge d’interprétation pour la réalisation de l’affiche ». Pour la première fois, la Fête des Vendanges collaborera avec une école pour sa réalisation, qui sera confiée à 22 élèves de l’Académie de Meuron. Ils soumettront leurs propositions à un jury d’experts, qui choisira l’affiche et la dévoilera au printemps. Les organisateurs espèrent également « faire germer les petites graines d’inspiration » qui permettront aux enfants de créer leurs costumes pour le cortège du samedi. La Fête des Vendanges aura lieu du 27 au 29 septembre 2024. /comm-fba