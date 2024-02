Gros investissement demandé pour la piscine d’Engollon

Risques sanitaires

Le constat est tout aussi alarmant pour le traitement de l’eau. Là aussi, impossible de se procurer des pièces de rechange : elles ne sont plus disponibles sur le marché. Le système présente potentiellement des risques sanitaires pour les utilisateurs. Et en raison de la vétusté de l’installation, une consommation extrême de produits chimiques est nécessaire. Dans son état actuel, le site s’expose à une éventuelle décision de fermeture de la place du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, pour des raisons d’hygiène.

Comme l’investissement demandé dépasse le million de francs, le règlement sur les finances réclame qu’il soit accepté à une majorité des trois-cinquièmes du Conseil général. Si le rapport est validé et qu’il n’y a pas de référendum, les travaux démarreront à la fin de la saison 2024 pour s’achever en mai 2025. On n’échappera vraisemblablement pas à une hausse des tarifs d’entrée…

Comme l’indique le rapport, la rénovation complète de la piscine d’Engollon comporte encore trois autres étapes : la rénovation des bâtiments et des infrastructures, celle des bassins et plongeoirs, et la sécurisation des accès au site. Le coût total du projet est estimé à 8 millions et demi de francs. /jhi