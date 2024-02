Augmentation d’ampleur de la population neuchâteloise

C’est du jamais vu en plus de trente ans : la population du canton de Neuchâtel a augmenté de 1'928 habitants en 2023, montrent les résultats du recensement annuel publiés ce lundi. Au 31 décembre 2023, la population résidante permanente du canton s’établissait à 178'173, soit une progression de 1,09%, contre 176'245 en 2022. Il faut remonter aux années 90 pour retrouver une hausse aussi forte.

Les quatre régions du canton ont connu une augmentation de leur population. Les Montagnes neuchâteloises comptent une hausse de 1,7%, suivie par le Littoral avec 0,9%, le Val-de-Travers avec 0,8% et le Val-de-Ruz avec 0,6%. Seules huit communes sur 27 ont enregistré une baisse de leurs habitants. Les Planchettes enregistrent la baisse la plus marquée avec -7%, alors que Brot-Plamboz compte la plus forte hausse avec 4,3%. La commune de La Chaux-de-Fonds présente la plus forte hausse en nombre de personnes, devant la ville de Neuchâtel et La Tène.