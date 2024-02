Accident mortel au Val-de-Ruz

Un automobiliste décède après un accident sur les routes du Val-de-Ruz. Un homme âgé de 75 ans a été retrouvé inconscient dimanche en début de soirée, peu après le giratoire entre Fenin et Saules. Aux alentours de 18h20, pour des raisons inconnues, il a franchi le giratoire par le centre avant de terminer sa course sur la chaussée. L’homme est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de l’Ile à Berne, où il avait été pris en charge. Une instruction pénale a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

La route est restée fermée jusque vers 23h45 dimanche soir pour les besoins de l’enquête. /comm-sbm