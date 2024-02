Deux jeunes Neuchâteloises débattront à Berne

Lucrezia Bridy et Lilia Sophia Benedjem ont remporté samedi la finale régionale de « La jeunesse débat » organisée par Young Enterprise Swistzerland (YES), un programme visant à promouvoir l’économie et la formation de l’opinion en Suisse.

Élèves au collège des Terreaux à Neuchâtel, les deux lauréates représenteront l’Arc jurassien à la finale nationale qui se déroulera les 22 et 23 mars à Berne.

Douze jeunes âgés de 13 à 15 ans de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et du Jura ont pris part à ce concours.

Les deux lauréates ont dû argumenter contre leurs collègues jurassiens autour du thème : les notes comme moyen d’évaluation doivent-elles être abolies dans le écoles primaires. /comm-cwi