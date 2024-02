Un livre pour la grossesse en Suisse romande

Un livre pour le suivi de la grossesse en Suisse romande. « 9 mois aux petits soins » a été rédigé par la doctoresse Gaëlle Mayor-Heyraud, gynécologue à Neuchâtel. Sur 400 pages, il guide les femmes enceintes durant toute leur grossesse, avec la spécificité de s’adapter aux coutumes suisses. Gaëlle Mayor-Heyraud a relevé vendredi, dans La Matinale RTN, « qu’effectivement les rayons des librairies sont pleins de livres sur la grossesse, mais ils sont principalement français. Ce livre a la particularité d’être vraiment pour la Suisse, avec les recommandations, les consultations de suivis, les ressources aussi, principalement de la Suisse romande. » Mêmes si une grossesse reste une grossesse et que le suivi est similaire, « il y a de petites différences qui peuvent être déstabilisantes. » Gaëlle Mayor-Heyraud prend l’exemple de la toxoplasmose « qui est encore dépistée mensuellement en France et qui est recommandée dans les guides, alors qu’on ne la dépiste plus du tout systématiquement en Suisse depuis 2008. »