Chapeau-Râblé : les trois options probables pour le futur remonte-pente

Que va devenir le site de Chapeau-Râblé, sinistré par la tempête du 24 juillet ? Le téléski est endommagé et a très peu servi ces derniers hivers, à cause du manque de neige.

La Ville de La Chaux-de-Fonds souhaite développer un projet touristique quatre saisons. Trois options techniques semblent s’imposer : construire un télésiège, un tapis roulant ou refaire un téléski après avoir démonté celui endommagé l’été dernier. Quelle solution choisir ? Eléments de réponse avec Jean-Daniel Maye, de TalentisLAB, le bureau d’experts mandaté par la Métropole horlogère.

« Pour tout ce qui est transport par câble, les normes sont très strictes. Et un télésiège débrayable coûte vite 3, 4, 5 millions de francs, un télécabine un peu plus cher, mais pas beaucoup », explique Jean-Daniel Maye. « Les installations au sol n’ont pas les mêmes contraintes. » Et elles sont moins chères. « Un téléski, c’est un million de francs à peu près pour ce genre de terrain. On peut l’utiliser toute l’année : on remplace simplement les perches par des crochets, sur lesquels les vélos peuvent s’accrocher », précise le spécialiste.