Choc et sidération à Arcinfo

La pilule est difficile à avaler pour les employés d’Arcinfo. Mardi, l’éditeur ESH Médias a annoncé un plan d’économie de quatre millions de francs par année. Une réorganisation qui doit entraîner la suppression de 40 postes de travail d’ici mars, dont une dizaine dans les rédactions d’Arcinfo, du Nouvelliste et de La Côte.

Journaliste à Arcinfo et membre de la société des rédacteurs, Thierry Brandt explique « que le nombre de postes menacés au sein du quotidien neuchâtelois est encore flou ». Mais « d’après nos calculs, il se situerait entre 12 et 15 à l’échelle d’Arcinfo, qui emploie 70 personnes, et entre 3 et 4 au sein de la rédaction qui compte grosso modo 28 EPT ». Et de mettre en garde que s’il devait y avoir des licenciements, ils ne seraient pas sans conséquence pour les lecteurs et abonnés. « Un journal doit être fait par des pros qui sont bien formés, correctement payés et en nombre suffisants pour traiter l’info de tous les jours. Et donc elle va en pâtir. Il y a des sujets que l’on ne pourra plus traiter », souligne-t-il.