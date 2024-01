Cédric Dupraz ne se représentera pas au Locle

Cédric Dupraz ne sera pas candidat à sa réélection. Le conseiller communal POP du Locle a annoncé mercredi qu’il ne visera pas un cinquième mandat dans la Mère Commune lors des élections communales de 2024. Au total, Cédric Dupraz aura passé 23 ans, dont 16 à l’exécutif, au sein des autorités du Locle. Il a fait part de sa décision dans la matinée au Conseil communal.



Cédric Dupraz justifie son choix « par une volonté de ne pas lasser ». Il explique également que son âge actuel lui permet encore « une réinsertion professionnelle ».

En mai 2023, l’élu POP avait défrayé la chronique en se voyant retirer la tête du dicastère de l’urbanisme, de la mobilité et de l’agglomération. La cause : d’importantes divergences entre le conseiller communal et ses collaborateurs. Des divergences, liées à des problèmes de management et de communication, qui ont altéré notablement l’ambiance de travail. /dpi-comm