Théo Huguenin-Elie candidat au Conseil communal

A 49 ans, Anne Bramaud du Boucheron est donc la seule femme du PS chaux-de-fonnier en lice pour l'exécutif. Mère de trois enfants, cette infirmière-cheffe dans un EMS a grandi en France et vit à La Chaux-de-Fonds depuis 22 ans. Elle a présidé la commission en charge du dossier des charges géotopographiques au Grand-Conseil. C’est un soir de Braderie que la députée socialiste a décidé de se lancer. « Les femmes étaient difficilement mobilisables sur cette législature-là. Moi, j’ai trois enfants qui sont grands maintenant et qui n’attendent plus après moi pour se faire à manger », déclare la candidate avec le sourire. Elle dit avoir reçu le soutien – et non de la pression – de la part de son parti.