Majesticks Drum Corps : C’est quoi ton truc ?

De la percussion, mais pas que. Voilà comment définir très subjectivement le Majesticks Drum Corps. Un ensemble musical qui va vivre en cette année 2024 une consécration, en représentant la Suisse au Royal Edinburgh Military Tattoo. Un rassemblement qui réunit plus de 200'000 spectateurs et une centaine de millions de téléspectateurs. Une référence.

Ludovic Frochaux, directeur et fondateur du Majesticks Drum Corps et Marc Wehrli, responsable du groupe était dans la Matinale pour nous faire découvrir leur histoire, et ce que représente ce voyage en Ecosse :