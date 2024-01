Damien Humbert-Droz : il faut maintenir un équilibre fragile

Les agriculteurs français entament mardi leur deuxième jour de blocage d'axes stratégiques autour de Paris. Ils sont déterminés à montrer qu'ils peuvent tenir plusieurs jours si les « nouvelles mesures » dévoilées dans la journée par le gouvernement déçoivent encore. Un convoi de quelque 200 tracteurs a repris la route mardi matin, en direction du marché d'intérêt national (MIN) de Rungis, le plus grand du monde, qu'il compte investir dans l'après-midi, à l'appel de la Coordination rurale (CR), a constaté un photographe de l'AFP. Damien Humbert-Droz, paysan à Corcelles, député libéral-radical au Grand Conseil neuchâtelois et membre du Comité de l’Union suisse des paysans (USP), a expliqué mardi, dans La Matinale RTN, que la situation en France était compliquée. « Parce qu’il y a aussi un symbole assez fort d’une puissance exportatrice agricole mondiale sur le déclin. » Cette tradition est en perte de vitesse et « ça marque l’agriculture, ça marque les campagnes. » Un mécontentement qui dure depuis plusieurs années déjà, rappelle-t-il.