Bigflo&Oli, Julien Granel et Olivia Ruiz se produiront à guichet fermé, le dimanche 16 juin à Festi’neuch. Tous les billets ont trouvé preneur. Par conséquent, les abonnements quatre jours et trois jours valables de vendredi à dimanche ne sont plus disponibles.

Il reste toutefois une possibilité d’acquérir un sésame pour le 16 juin avec l’action spéciale « journée des familles » qui sera lancée début mars. /comm-cwi