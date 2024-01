L'initiative des commerçants pourrait remettre en question la piétonnisation de la place du Marché

Le comité d’initiative prétend représenter une quarantaine de commerçants. Mais seuls deux d’entre eux sont venus à notre rencontre. Aucun n’a voulu s’afficher et parler à notre micro. Car le sujet polarise et c’est mauvais pour les affaires. Certains internautes ont même appelé, en déployant une certaine énergie, au boycott de ces commerces qui défendent notamment les 58 places de parc sur le point d’être supprimées par la piétonnisation de la place du Marché.





Construire pour mieux détruire ?

Ce chantier doit commencer ce printemps et se terminer avant l’hiver prochain. Imaginons que l’initiative passe tous les obstacles et entre en force. Dans ce cas, on ne peut pas totalement exclure le scénario suivant, qui est absurde et coûteux : la population pourrait remettre en question l’an prochain la piétonnisation de la place du Marché; celle-ci, à ce moment-là, sera toute neuve, pavée, et aurait coûté 5 millions de francs, mais il faudrait peut-être la déconstruire…





Doutes juridiques sur le texte

On n’en est pas encore là... Nous avons sollicité l’avis d’un juriste qui n’est pas partie dans cette affaire. Même s’il n’a pas procédé à un examen détaillé, il y a un doute sur la légalité de ce texte, qui pourrait donc être invalidé. Un aspect que la Ville est en train d’examiner avec une minutie particulière.

A ce stade, les autorités ne souhaitent pas réagir. Elles ne communiquent pas non plus sur le calendrier des travaux de la place du Marché. Des séances d’information aux commerçants sur ce chantier sont prévues en février et mars. /vco