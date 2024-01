La Côte-aux-Fées a besoin d’une nouvelle route cantonale

Petit village, gros chantier. Le service des Ponts et chaussées du Canton de Neuchâtel prévoit de refaire la route entre La Côte-aux-Fées et le hameau des Bolles-du-Vent. Le canton devrait investir près de 3 millions de francs, si le Conseil général niquelet approuve d’autres travaux en parallèle. Deux rapports lui seront soumis le 29 janvier prochain : le premier à hauteur d’environ 1,5 million de francs qui vise la création d’un trottoir au nord du tronçon, ainsi que la mise en conformité des arrêts de bus selon la Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées (Lhand). Le deuxième crédit atteint près d’un million de francs et doit permettre de changer la conduite principale du réseau d’eau de La Côte-aux-Fées. Cette conduite en éternit date des années 1940, selon le rapport au Conseil général.





« Un chemin 4x4 plutôt qu’une route »

Il faut dire que les travaux ne feraient pas de mal à ce tronçon de 1'400m. « La route cantonale est catastrophique jusqu’à la frontière vaudoise » détaille Laurent Piaget, président de Commune et responsable du dicastère de la route et des eaux. Le canton avait d’ailleurs déjà voulu la refaire il y a 25 ans, mais le Conseil général niquelet avait alors refusé d’entrée en matière. 1500 voitures passent par là chaque jour selon les estimations cantonales. « Quand tout va bien » ajoute Laurent Piaget, qui rappelle que le trafic augmente largement si la route Buttes-Ste-Croix est barrée. Même effet quand la frontière franco-suisse est fermée aux Fourgs.