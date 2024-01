Un Noël bénévole en Moldavie

Un voyage bénévole en Moldavie. Du 4 au 13 janvier, Sarah Loosli, âgée de 19 ans, est partie distribuer des cadeaux récoltés lors de l’action « Paquets de Noël ». Inspirée par le travail de son Eglise, la jeune femme voulait « voir où vont les colis », et « vivre l’expérience » elle-même. La mission semble réussie puisque Sarah Loosli, accompagnée de l’association Porteurs d’espoirs, a distribué près de 2’000 colis. De quoi réchauffer les cœurs avec quelques « sucreries et du chocolat », mais aussi de quoi travailler avec des « cahiers, taille-crayons et crayons de couleur », détaille-t-elle. De Chișinău à Ștefan Vodă en passant par Grozasca, Sarah Loosli s’est rendue dans de nombreuses villes et villages et elle a été frappée par « l’architecture soviétique et les façades cassées », confie-t-elle.