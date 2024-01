S’entraîner pour limiter les risques de chute

Ryan Korbati rappelle, lui, qu’il est important de bien gérer « l’à-côté », à savoir la nutrition et le sommeil. Il est également primordial de bien se renseigner sur les antécédents médicaux des clients plus âgés. Et l’enjeu pour le coach sportif, c’est avant tout important de lutter contre la sédentarité. « Moins on fait, moins on peut faire », regrette Ryan Korbati.