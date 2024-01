Le projet de STEP coule à pic au Locle

Le site est pollué, notamment à l’arsenic. Et la Confédération se montre plus restrictive que par le passé concernant la concentration de cet élément chimique dans le sol. Si au début du projet le taux d’arsenic était élevé, mais en deçà des normes, il est maintenant, en regard des nouvelles directives, largement dépassé et doit être assaini.

C’est ce qu’a expliqué jeudi le conseiller communal Philippe Rouault. Il répondait à une interpellation du groupe PLR intitulée : « Où en est-on avec la nouvelle STEP ? » Les libéraux-radicaux ont rappelé qu’en 2018, lors de l’adoption du crédit de plus de 31 millions de francs pour la réalisation des installations, le rapport parlait d’une mise en service en 2023. Mais dans ce dossier, rien n’est allé comme prévu. Il a fallu faire face au COVID, à l’augmentation des coûts des matières premières, à la pollution du sol, à une nouvelle étude pour tenter de limiter l’explosion des coûts.

Le projet doit donc être repris pratiquement de zéro. Il faut trouver un nouvel emplacement et relancer les études, notamment environnementales. L’occasion de peut-être réaliser une seule STEP pour les deux localités de la commune. « Entre le début du projet et la réalisation, il faut compter entre 3 et 5 ans », prévient Philippe Rouault.