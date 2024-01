La danse pour aller au-delà de la violence

La sororité contre la victimisation

Invitée dans la Matinale RTN, Mathilde Monnier raconte que pour évoquer ce thème, le spectacle mélange texte et danse. Ce second élément a, selon elle, une valeur narrative, capable d’exprimer à la fois souffrance et résilience. Le spectacle donne corps à son sujet par le talent de huit danseuses et comédiennes d’origines et d’âges divers. Mathilde Monnier n’a pas souhaité inclure d’hommes sur scène, la sororité étant un élément central de sa conception du spectacle, afin de s’extraire des postures victimaires. /sma