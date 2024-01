Des fleurs au parfum de solidarité

Entre aujourd’hui et samedi, la Croix-Rouge neuchâteloise met en vente dans différents lieux du canton ses « Mimosa du Bonheur ». L’action a pour but de réapprovisionner les fonds destinés aux enfants dans le besoin, dont le nombre ne cesse d’augmenter. Selon le communiqué paru jeudi, le but principal de ce fonds est de « soutenir toute activité nécessaire au développement social des enfants et adolescents du canton, issus de familles aux revenus modestes ».

Il est possible d’acheter les fleurs jaunes solidaires aux abords des grands centres commerciaux de la région et des marchés. Les lieux et horaires de ventes sont communiqués ici. /comm-fba