Capitale culturelle à La Chaux-de-Fonds : nouvelle étape

Le premier semestre de cette année constituera une période-charnière pour La Chaux de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 avec la transmission de la présidence et le recrutement d'une direction générale et d'une direction artistique. Au niveau financier, les demandes de crédit seront votées à l'automne, annonce un communiqué paru jeudi.

« Après deux ans de préparation, et grâce à l'engagement fort du canton, de la Ville et de l'Association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse, le financement de la manifestation est en voie d'être consolidé », ont indiqué les trois institutions jeudi. A l'automne, des demandes de crédits seront adressées au Conseil général de La Chaux-de-Fonds et au Grand Conseil neuchâtelois.

Le soutien de la Confédération devrait être précisé dans le cadre du message culture 2025-2028, qui sera discuté au Parlement dans les prochains mois. « Ce soutien confirmé permettra d'ancrer l'envergure nationale du projet dont les objectifs, la vision et les enjeux sont partagés », peut-on lire dans le communiqué.

Comme annoncé au début de son engagement en novembre 2021, Anouk Hellmann, actuelle présidente de l'Association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse, passera le flambeau lors de l'assemblée générale du 12 mars. En parallèle, les postes de direction générale et artistique seront mis au concours. Le lancement des appels à projets devrait démarrer en janvier 2025. /ATS-fba