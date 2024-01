Fermeture temporaire de la Migros du Locle

Situé au centre de la ville du Locle, le supermarché Migros fermera ses portes dès le 17 février et pendant plusieurs mois. Selon un communiqué diffusé mercredi, des rénovations et transformations sont prévues sur l’intégralité du rez-de-chaussée qu’occupe le magasin.





Navettes gratuites reliant Le Locle à La Chaux-de-Fonds

Afin que la clientèle locloise puisse continuer de faire ses achats, des navettes gratuites seront proposées entre les magasins Migros du Locle et celui des Éplatures, à La Chaux-de-Fonds. Le service sera disponible à partir du 19 février les lundis, mercredis et vendredis à 9h pour l’aller (au départ de la Rue Bournot 35) et 11h pour le retour (au départ de l’Avenue Charles-Naine 44). De plus amples informations seront bientôt transmises aux clients du Locle et des alentours. /comm-fba