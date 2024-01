Briser le tabou des secrets liés à la filiation

Apprendre que son père n’est pas son père… Ce n’est pas facile d’accuser le coup et pas toujours facile non plus d’en parler. C’est dans cette optique que Stella a créé le Groupe d’entraide autogéré secrets liés à la filiation pour la Suisse romande. Elle a été appuyée dans sa démarche par Info-Entraide Neuchâtel. Une première rencontre se tient dimanche à Fribourg. Stella a expliqué mercredi, dans La Matinale RTN, qu’elle avait mis sur pied ce groupe en lien avec son histoire personnelle. « J’ai découvert il y a environ cinq ans que mon père avec lequel j’avais grandi n’était pas mon père biologique. Et j’avais envie d’offrir un espace pour permettre d’en parler avec d’autres personnes concernées par cette expérience. » Ce groupe se veut un espace de parole bienveillant, pour soutenir, partager, témoigner, échanger et comprendre les enjeux autour d’un secret de filiation. Les proches sont les bienvenus. Stella a découvert ce secret à un moment où elle n’allait pas très bien. « Du coup, je me posais des questions par rapport à la famille. J’ai pas mal discuté avec le père avec lequel j’ai grand et ma mère. Et, en fait, en recollant les morceaux j’ai obtenu l’aveu de ma mère par rapport à ça. C’est comme cela que j’ai su. » À la suite de cette annonce, Stella est passée par plusieurs étapes différentes. « On ne comprend pas tout d’un coup. Ce n’est pas la nouvelle et ensuite tout devient autrement. Ce sont plutôt des petites remises en question et des petites réalisations qui se mettent en place petit à petit. » Elle en a beaucoup parlé autour d’elle. Elle relève aussi que de passer par ce processus lui a beaucoup apporté. « C’est un côté que j’aimerai aussi amener dans le groupe. » Elle s’est notamment passablement rapprochée de certains membres de sa famille et a resserré les liens avec certains de ses amis. La rencontre du groupe d’entraide se tient dimanche de 16h à 17h30 à Fribourg. Pour en savoir davantage sur le lieu de la réunion, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse. /sma