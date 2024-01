Mimosa du bonheur : C’est quoi ton truc ?

C’est une tradition du dernier week-end de janvier, avec la vente de mimosa. Depuis plus de 75 ans, par cette vente, l’association Mimosa du bonheur apporte une aide financière à des enfants et adolescents issus de famille à revenu modeste. En 2023, c’est 1'400 bénévoles qui ont récoltés 240'000.-chf en Suisse Romande afin d’aider plus de 1'600 enfants.

Le 26 et 27 janvier 2024, divers stands de vente au profit de l’association se tiendront dans toute la région. Isabelle Hernan était dans la Matinale pour nous détailler l’action de cette année :