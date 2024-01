Informatique : la méfiance peut vous sauver

Un ami qui nous envoie un message sur Whatsapp pour nous demander de prendre réception d’un code de validation et de le lui transmettre… Le cas a été signalé à la rédaction de RTN par un auditeur. C’est le premier acte d’un type d’arnaque devenue très courant sur la messagerie en ligne et sur d’autres services similaires.

Autrefois, avec l’informatique, on avait affaire à des vagues d’arnaques locales. Elles existent toujours. Mais s’y ajoute aujourd’hui un conseil de prudence généralisé et permanent, en particulier vis-à-vis des messageries. Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise, parle même d’un service « pollué » par les arnaques. Et aujourd’hui, bien souvent, le délit est automatisé : ce sont des intelligences artificielles qui contactent les victimes, pilotées par les arnaqueurs.