Odyssée littéraire à La Chaux-de-Fonds

Mille fois le temps c’est l’événement littéraire qui animera La Chaux-de-Fonds du 1er au 4 février. Le festival vise à dépasser les frontières et à célébrer la diversité des mots et des émotions. L’événement se veut plus qu'une simple rencontre entre écrivains. L'objectif des organisateurs est de proposer un kaléidoscope culturel avec une quinzaine d'auteurs et de comédiens, ainsi que la mise en place d'ateliers et d’activités littéraires. L'âme du festival, selon la co-présidente Marie-Joëlle Pedretti, réside dans « son accessibilité totale, sa gratuité et son ouverture à tous ».