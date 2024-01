Le rêve californien d’artistes neuchâtelois

L’art bâtit des ponts à travers les frontières et les océans.

L’association des artistes professionnels Visarte Neuchâtel inaugure aujourd’hui une exposition à Los Angeles. Le principe : six Neuchâtelois et six Californiens ont travaillé sur le même thème : « L’âme d’une ville ». Cette expo, on pourra la voir en mai, plus près d’ici, à La Chaux-du-Milieu, au Grand-Cachot-de-Vent.

Alina Mnatsakanian est la présidente de Visarte Neuchâtel. Elle explique que c’est elle qui a initié cette collaboration, lors d’un voyage en Californie. La Los Angeles Art Association a tout de suite accepté, et parmi les dossiers proposés, chaque société a ensuite sélectionné six artistes.