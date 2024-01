Un policier ouvre le feu sur un individu menaçant

Un policier use de son arme à feu. Un agent a tiré sur un individu menaçant armé d’un couteau dans les couloirs d’un immeuble à Neuchâtel dans la nuit de mercredi à jeudi, indique jeudi un communiqué du Ministère public. Le suspect a été blessé par balle à la jambe. Ses jours ne sont pas en danger, précise le communiqué.

Les faits se sont produits vers 1h du matin lorsque la Centrale neuchâteloise d’urgence a été contactée par une personne disant être armée d’un couteau et menaçant de se faire du mal. Une patrouille police secours s’est retrouvée nez à nez avec le suspect dans les couloirs d’un immeuble. L’homme a alors pointé son couteau et couru en direction d’une autre personne présente dans le couloir, malgré les injonctions des forces de l’ordre. L’un des policiers a alors tiré à deux reprises, touchant le suspect à la jambe. L’individu a pu être maîtrisé et secouru par les deux agents. Il a ensuite été pris en charge par une ambulance et amené à l’hôpital.

L’homme a été identifié, annonce encore le communiqué. Il s’agit d’un homme de 25 ans habitant en ville de Neuchâtel.

Au total, quatre patrouilles de la police neuchâteloise, d’enquêteurs de la police judiciaire, d’une ambulance et d’un médecin SMUR ont été mobilisés. Une instruction pénale a été ouverte par le procureur pour établir les circonstances exactes de l’intervention. /comm-gtr