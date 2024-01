Sarah Fuchs-Rota : « J’ai reçu énormément de messages de soutien »

Sarah Fuchs-Rota est la deuxième femme à occuper ce poste à Val-de-Travers, après la libérale-radicale Chantal Brunner. Un défi supplémentaire, selon Sarah Fuchs-Rota : « Je pense que quand on est une femme, on est beaucoup plus vite attendue au contour. On est plus facilement jugée sur nos compétences. C’est évidemment une pression que j’ai, mais je me réjouis de me mettre à cette tâche et d’entrer dans les dossiers. Parce que je pense que c’est là qu’on peut démontrer en quoi une femme peut aussi travailler de manière différente. » Sarah Fuchs-Rota va siéger quatre mois avant une nouvelle élection par le Conseil général, après les communales. « C’est une prise de risque pour moi, parce que je pourrais à la fin de ces quatre mois ne pas être réélue, avoir perdu mon travail, et mon mandat de députée au sein de Grand Conseil aussi. Mais je me réjouis de commencer ce mandat. »

Et à la question de savoir quel dicastère l’intéresserait le plus, elle répond : « Quand on décide d’aller à ce genre de poste, on doit être prêt à tout. Et quand j’ai décidé de me mettre à disposition pour le parti, j’étais prête à prendre n’importe quel dicastère. Je suis aussi prête à reprendre celui de Frédéric Mairy tel qu’il est, même si je pense qu’il y aura surement une répartition qui sera nécessaire en termes de charge de travail. » /sma