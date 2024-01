Salages préventifs contre pluies givrantes

Quand les trottoirs se transforment en patinoire. Si vous avez mis un pied dehors entre mardi soir et mercredi matin, vous avez probablement constaté que la plupart des surfaces étaient recouvertes d’une fine couche de glace. La faute aux pluies givrantes qui sont tombées sur la région.







Jusqu’à trois salages dans certains endroits du canton

Annoncées par les experts météorologiques, ces pluies givrantes n’ont pas surpris les équipes des Ponts et Chaussées. Dans les Montagnes et les Vallées neuchâteloises, les véhicules ont circulé dès 19h mardi soir afin d’effectuer un premier salage préventif. Comme l’explique Dominique Flückiger, chef de l’office de l’entretien, « à côté de ça, l’ensemble de notre équipe était sur le qui-vive. On a recommencé les contrôles dès 2h30-3h du matin ». Jusqu’à trois salages ont été effectués dans certains secteurs, notamment à partir de 700m d’altitude.