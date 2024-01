Agriculture et durabilité unies dans une association

Une nouvelle association va aider les agriculteurs de Suisse romande à émettre moins de carbone. AgroImpact a vu le jour dernièrement sous l’impulsion du Canton de Vaud et vient de s’implanter dans le canton de Neuchâtel.

Agro-Impact a pour but de mettre en avant tout ce qui peut être fait en termes de durabilité dans le monde de l’agriculture, et notamment dans la possibilité de captation du carbone qui existe dans ce domaine. Dans le Canton de Neuchâtel, des mesures ont déjà été édictées dans le nouveau Plan climat, et cette association va venir en plus pour guider les agriculteurs et entreprendre un monitoring de leur exploitation. C’est la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture qui fait le relais au niveau cantonal. Son directeur Yann Huguelit, qui fait partie du comité d’AgroImpact, explique que l’association a plusieurs missions dont la principale est d’accompagner les agriculteurs à pouvoir évaluer leur empreinte carbone.