Neuchâtel livre sa vision en matière de politique environnementale

On peut y voir une déclinaison, à l’échelle communale, du plan climat cantonal. C’est ainsi que le conseiller communal Mauro Moruzzi a présenté le rapport soumis au Conseil général de Neuchâtel lundi soir. Le législatif a pris acte, à une large majorité, de la vision politique proposée en matière de protection de l’environnement et du climat. Le document s’appuie sur divers champs d’action tels que la qualité de l’air, la protection des eaux, des sols et de la biodiversité, ainsi que la prévention contre les dangers naturels. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, comme exigé sur le plan cantonal.





Une palette d'actions pour lutter contre le réchauffement climatique

Pour y parvenir, la Ville de Neuchâtel s’est d’ores et déjà dotée d’un premier crédit cadre visant à assainir les bâtiments communaux. La protection des arbres remarquables sera étendue à l’ensemble de la Commune fusionnée. Des mesures sont par ailleurs réalisées pour mieux cerner « le comportement thermique de la ville », selon le rapport, afin de cibler plus clairement les îlots de chaleur. Dans cette même optique, l’objectif est de végétaliser davantage les cours d’école. Certains projets sont déjà lancés notamment aux Terreaux, aux Parcs ou encore aux Guches.

Ce vaste plan d’action prévoit aussi une réduction des polluants atmosphériques, une meilleure captation des eaux de pluie, ainsi qu’une protection accrue des espèces menacées présentes sur sol communal.

Pour l’exécutif, il est important d’informer la population, ainsi que les acteurs privés, afin que cette politique communale ne reste pas sans effet. /sbm