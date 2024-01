La féérie s’empare de Morat

Jeux de lumières à Morat. La huitième édition du Festival des lumières commence mercredi. Elle se tient jusqu’au 28 janvier dans la petite cité médiévale. Trois animations principales sont au programme, comme l’a indiqué mardi dans La Matinale RTN Stéphane Moret, directeur de Morat Tourisme et membre du comité d'organisation du Festival des lumières. « Cette année on a trois artistes lyonnais qui vont faire chanter des œuvres d’art du Musée d’art et d’histoire de Fribourg et du Musée d’histoire de Fribourg. » La rue principale est aménagée sur le thème du Lac des cygnes revisité. « À l’église, on a un collectif de danseurs ukrainiens qui va faire une performance sur un jeu d’ombres et de lumières. » À côté de cela, le festival propose une quinzaine d’Arteplages. « Des concepts artistiques y sont proposés un peu partout en ville de Morat. On a aussi tout un aspect décoratif avec un groupe déco. Ce sont principalement des habitants qui vont décorer des petits endroits. » Cette huitième édition se tient après trois années difficiles avec le Covid, puis, l’année passée, la crise de l’énergie. « On a ramassé trois ans de difficulté et de frustration pour nos équipes. » Le Festival a accueilli jusqu’à 90'000 visiteurs. Une affluence qui n’était pas viable. L’année passée, en pleine crise énergétique, la fréquentation est passée à 50'000. « Ce qui reste un très bon chiffre, mais on espère renouer avec ces années grandioses. » La fréquentation idéale, pour les organisateurs, se situe entre 60'000 et 80'000 personnes. Les samedis restent les jours les plus compliqués en termes d’affluence. Le festival doit aussi trouver un équilibre entre visiteurs et habitants de la cité médiévale. /sma