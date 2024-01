Florence Christe est la nouvelle déléguée aux écoles de Neuchâtel

Florence Christe prend la fonction de déléguée aux écoles de la Ville de Neuchâtel. Elle succède à Nadja Birbaumer, en fonction depuis 2015 et partie, depuis septembre, poursuivre sa carrière en tant que chargée de mission Égalité à la Ville d’Yverdon-les-Bains. C’est ce qu’indique un communiqué diffusé mardi.

La nouvelle déléguée est dotée de plusieurs diplômes liés aux sciences humaines et à l’éducation sociale. Elle peut aussi compter sur la dizaine d’années d’expérience dans l’enseignement qu’elle a à son actif. Ses missions seront le soutien politique et stratégique au dicastère de la formation, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de projets et prestations extrascolaires.

Dès la rentrée d’août et pour les collèges de la Ville (le Crêt-du-Chêne, La Coudre et Serrières), Florence Christe se penchera sur le projet-pilote d’école à journée continue « MAÉ ». Ce projet entend faire évoluer l’organisation du temps scolaire et familial pour les acteurs concernés. /comm-fba