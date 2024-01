Dialogue difficile entre sociétés locales et autorités à La Chaux-de-Fonds

La communication ne passe plus, ou mal, à La Chaux-de-Fonds, entre le Groupement des sociétés locales (GSL) et les autorités communales. Un dernier exemple en date de ce dialogue qui ne passe plus, le ramassage du vieux carton et du vieux papier. Traditionnellement, ce sont les sociétés locales qui s’en chargeaient, en collaboration avec le service des espaces publics. Une fois par mois, le samedi, la voirie mettait à disposition un véhicule avec chauffeur et les sociétés fournissaient les bénévoles. Une action qui permettait aux clubs d’encaisser 1'500 francs, calcule la présidente du GSL, Yolande Michel.

Or, à la lecture du calendrier de ramassage des déchets 2024, distribué en tout ménage à la fin de l’année dernière, on constate que la tournée mensuelle papier-carton du samedi a disparu. C’est désormais le mercredi que la voirie procède.