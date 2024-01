Le retour des vacances au départ des Eplatures

La Corse se rapproche à nouveau de La Chaux-de-Fonds. Les vols commerciaux, transférés à Bern-Belp en 2023 pour des raisons techniques, sont de retour. Un Beechcraft super King Air 200 de la compagnie suisse Air Mountain assurera deux liaisons hebdomadaires entre l’aéroport des Eplatures et Calvi de mai à octobre.

La reprise de ces vols touristiques est une très bonne nouvelle pour plus d’un acteur régional.

Du côté de l’aéroport des Eplatures, le directeur, Philippe Clapasson y voit une très belle carte de visite pour les infrastructures dotées d’un nouveau terminal depuis 2022, et pour la région. Il insiste sur la proximité et le confort : se parquer à côté du terminal, se présenter un quart d’heure avant le vol, etc.

La reprise des liaisons commerciales signifie également des rentrées financières supplémentaires. En 2022, la petite aviation et les vols touristiques ont représenté 30% des mouvements et 3% des revenus. Pour les vols d’affaires, la proportion était inversée. Le gros client de l’aéroport des Eplatures est une compagnie qui fait des vols de photo. Elle génère pratiquement la moitié des revenus, analyse Philippe Clapasson.