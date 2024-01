Le cirque doit « se réorienter »

Un milieu qui ne devrait pas disparaître en Suisse romande

Le fait de perdre une tribune aussi importante que le cirque Starlight ne remet pas en cause l’avenir de cette discipline en Suisse romande, selon Jocelyne Gasser. Elle est formelle : il y a toujours d’autres possibilités. « Il faut savoir se réorienter et passer à autre chose ». Elle pense notamment aux théâtres qui accueillent de plus en plus de spectacles de cirque. « Dans notre métier, c’est toujours l’innovation qui paie, mais il faut avoir du courage ». Jocelyne Gasser ne cache pas que le marché suisse est un peu plus restreint. « Toutefois, le but d’un artiste est aussi de découvrir le monde », ajoute-t-elle, tout en mentionnant que le cirque national embauche de plus en plus d’artistes suisses. La clé est donc « de savoir se renouveler au bon moment », à en croire l’artiste qui vit de sa passion depuis plusieurs décennies. /lge