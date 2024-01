Le PLR de Neuchâtel vise trois sièges

Le PLR de la Ville de Neuchâtel veut renforcer la droite lors des élections communales du 21 avril. Pour y parvenir, il a annoncé ce jeudi lancer cinq candidats dans la course au Conseil communal. Les deux sortants, Violaine Blétry-de Montmollin et Didier Boillat, seront accompagnés de Marine Mühlethaler, Raphaèle Tschoumy et Marc Rémy. C’est la première fois que l’élection à l’exécutif de la capitale cantonale se fait au système majoritaire à deux tours. Le PLR de la Ville souhaite aussi renforcer sa présence au Conseil général. Pour se faire, le parti mise sur trois thèmes : l’attractivité, la mobilité dans la commune et les finances. Il s’agit par exemple d’avoir des places de parc en nombre suffisant et de revoir l’accès à la gare. /sma