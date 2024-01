Deux coprésidents pour l’Association des communes

Deux nouvelles têtes pour l’Association des communes neuchâteloises (ACN) : une du Haut et une du Bas. Didier Boillat et Jean-Daniel Jeanneret assument conjointement depuis le 1er janvier la présidence de l’institution. Celle-ci l’indique [jeudi] matin dans un communiqué. Le conseiller communal de Neuchâtel et celui de La Chaux-de-Fonds succèdent à Frédéric Mairy.

Dès son élection au Conseil d’Etat, le socialiste avait fait part de son intention de quitter le comité. La nouvelle équipe prend le relais sans attendre l’entrée en fonction du nouveau ministre le 1er mars. Elle restera en place jusqu’à la fin de la législature, en juin.

Une telle coprésidence représente une première pour l’ACN. /comm-jhi