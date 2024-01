Philippe Olza va passer le flambeau

En annonçant son départ un an à l’avance, le directeur de l’ADN se laisse le temps de préparer sa succession. « On peut se préparer ! On a une année pour mettre en place une nouvelle direction », se réjouit-il.

Arrivé à la fin de l’année 2016, Philippe Olza avait pris la relève de Josiane Cuche et de François Nyffeler, les fondateurs de l’association. Depuis, cela fait sept ans qu’il se bat pour que Neuchâtel reste une place forte de la danse. « J’ai pris un grand plaisir à le faire. En huit ans, on a développé l’ADN sur l’ensemble du territoire cantonal, et pas seulement sur Neuchâtel », explique Philippe Olza. /dpi