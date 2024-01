Ça va bouger dans les vignes de Cressier

Pour cette première édition, le budget de la manifestation s’élève à 120'000 francs. Le festival a pu compter sur le soutien de plusieurs entreprises de la région ainsi que celui de la Loterie romande. Le comité d’organisation a fait le choix de rester un festival local, qui peut toucher un maximum de monde. La programmation a donc été faite dans cette idée, avec notamment comme tête d’affiche 77 Bombay Street: un groupe important pour une première édition. Nicolas Fallet explique ce choix : « On voulait venir directement avec une jolie tête d’affiche. 77 Bombay Street, on en parlait il y a quelques mois en arrière et on se disait que c'était utopique. Mais au final, après les discussions qu’on a eues avec eux, ils ont aussi senti le sérieux qu’on mettait dans ce projet. On a pu donc dessiner notre programmation là autour. Pour nous, c’était très important de se présenter directement avec une programmation éclectique et qui parle aux gens. Le but c’est qu’une personne qui vient pour simplement passer un bon moment passe aussi un bon moment avec de la musique. (…). »