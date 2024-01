MultiFood change de mains

MultiFood change de propriétaire. Pomona Suisse AG, maison-mère qui détient l’entreprise de Gals spécialisée dans l’approvisionnement de denrées alimentaires, a été rachetée au début d’année. Son acquéreur n’est autre que le groupe Coop, via sa filiale Transgourmet, comme l'a annoncé cette dernière dans un communiqué.

Contacté par notre rédaction, le géant de la grande distribution confirme ce rachat. La transaction remonte au 2 janvier. Transgourmet explique, pour sa part, que toutes les activités et entités détenues par Pomona Suisse AG (qui devient désormais D-Food SA) seront reprises. « Avec cette acquisition, Transgourmet renforce ses compétences en matière d’assortiment innovation, de service clients et de logistique. Les clients et clients de Pomona tout comme ceux de Transgourmet profiteront de cette offre élargie », confie la filiale. Cette dernière précise encore que tous les collaborateurs seront repris. Le nom MultiFood sera, lui, conservé. /amo