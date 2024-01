Égalité salariale : Neuchâtel bon élève

La loi fédérale sur l’égalité (LEg), qui a rendu obligatoire l’analyse périodique de l’égalité salariale pour les entités de plus de cent employés, demandait que les résultats soient publiés jusqu’au mois de juin 2023. À Neuchâtel, le résultat a été dévoilé en décembre dernier. Alain Ribaux justifie les six mois de retard notamment par le fait qu’il a fallu aller rechercher des informations que le canton n’a pas dans ses dossiers et notamment l’ensemble des formations des personnes concernées.