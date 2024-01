APCE : La der du président Damien Cottier

Damien Cottier s’apprête à tourner la page. Le conseiller national neuchâtelois et président du groupe PLR aux chambres fédérales va diriger pour la dernière fois la séance de la Délégation suisse auprès de l’Assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe. Pour l’occasion, Damien Cottier a réuni la délégation à Neuchâtel mardi et mercredi. Invité de La Matinale, le Neuchâtelois a profité de l’occasion pour tirer un bilan de sa présidence. « Ça a été une période extrêmement bousculée. Trois semaines après ma prise de fonction, la guerre était déclarée en Ukraine et cela a chamboulé notre travail », raconte Damien Cottier.

Outre la guerre en Ukraine, l’élu PLR a également pu assister au quatrième Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l’Europe à Reykjavík en Islande durant son mandat. Une expérience riche ou « on est parti du principe que le Conseil de l’Europe avait encore un sens dans notre société et que les pays ont en besoin ».

Mais alors, comment convaincre de cette réalité dans des populations européennes qui développent un sentiment d’indifférence, voire même de contestation contre les institutions européennes ? « Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Europe avec l’Union européenne. Le Conseil de l’Europe, c’est tous les pays du continent, c’est l’Europe-valeurs. Comme disait Konrad Adenauer, c’est la conscience de l’Europe », argumente Damien Cottier. /dpi