Des cartons en nombre

Les déchetteries doivent aussi faire face à la fermeture des entreprises de collecte des déchets durant les fêtes. Des solutions existent toutefois et les voiries arrivent à s’organiser, comme l’explique Alain Froidevaux. « C’est Vadec (le réseau de revalorisation des déchets pour l’Arc jurassien) qui récupère tout ce qui est papier/carton, ordures ménagères et verre. (…). Donc, avec Vadec, on arrive à s’arranger. Même s’ils sont fermés, on peut quand même aller durant des périodes données pour aller vider les camions. Par contre, pour les autres produits, on doit un peu gérer différemment et éventuellement faire du stockage pour la période Noël/Nouvel An, où certaines entreprises sont fermées », dit-il.